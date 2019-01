Kończymy Burze Mózgów, ale nie kończymy rozmawiać

Burza Mózgów w Warszawie • fot.

a niezwykła przygoda dobiega już końca. Ale nie martwcie się. Przed nami kolejne, jeszcze większe i bardziej ekscytujące spotkania!Odkąd zdecydowałem, że wchodzę do ogólnopolskiej polityki, wiedziałem, że musi to wyglądać inaczej niż dotąd. Miałem już dość – tak jak Wy pewnie macie – tych smutnych panów w garniturach, którzy najpierw zamykają się w swoich gabinetach, by się „naradzić”, a potem wychodzą z nich i mówią nam wszystkim, jak mamy żyć.Dlatego, gdy zabraliśmy się z moimi współpracowniczkami i współpracownikami do tworzenia programu naszego ugrupowania, szukaliśmy innej drogi. Chcieliśmy stworzyć program, który wynika z potrzeb ludzi w całej Polsce - nie naszych.Nigdy nie nauczyłem się tak dużo o tym czym żyją ludzie w Polsce, o ich problemach, marzeniach i aspiracjach, jak przez cztery lata prezydentury w Słupsku. A najwięcej uczyłem się po prostu podczas rozmów z ludźmi – na słynnej czerwonej kanapie, podczas konsultacji społecznych, w ratuszu czy w drodze do pracy. Dlatego zdecydowałem, że w ten sposób chcę zbudować program naszego ugrupowania – przez rozmowę z tymi, którym ten program ma służyć.I ruszyliśmy. W miniony właśnie roku odwiedziliśmy w sumie 33 miasta, gdzie spotkałem się z 15 tysiącami osób - prawie pół miliona oglądało “Burze Mózgów” w internecie i uczestniczyło w dyskusji w komentarzach. Przejechałem w tym celu prawie 10 tysięcy kilometrów. I nie żałuję ani jednego! Każdy dzień i każde spotkanie były dla mnie bezcenną lekcją.Jeździliśmy nie tylko do Warszawy, Gdańska czy Poznania. To ważne ośrodki, ale Polska jest nie tylko tam. Dlatego staraliśmy się odwiedzić każdy region. Byliśmy w Kutnie, Włocławku, Tarnowskich Górach i wielu innych mniejszych miastach, takich jak Puck czy Czersk. Miejscach, o których rządzący często nie chcą pamiętać, lub odwiedzają je tylko raz, przed wyborami.W trakcie spotkań zebraliśmy prawie 200 postulatów, nad którymi głosowały całe sale i tysiące zapisanych dla nas na specjalnych kartkach marzeń i pragnień Polek i Polaków. To wszystko wzięliśmy potem na warsztat wraz z zespołem 58 ekspertek i ekspertów w różnych dziedzinach działania państwa. W efekcie powstał nasz program. A w zasadzie wasz program. Dokument strategiczny, którego celem jest stworzenie państwa, któremu możecie zaufać. Państwa, które nie odwraca się do was plecami i które pozwala wam być sobą.Program ten zaprezentuję w całości już 3 lutego na naszej konwencji na warszawskim Torwarze. Ponieważ śmiało możecie się czuć współautorami tego dokumentu, bardzo zależy mi, żebyście byli tam ze mną. Dlatego koniecznie rezerwujcie sobie czas i przybywajcie. Nie zapomnijcie tylko zarejestrować się wcześniej tutaj Rozpoczyna się właśnie niezwykle ważny rok. Przed nami wybory europejskie i parlamentarne. Mamy niepowtarzalną szansę zmienić Polską politykę, a tym samym cały kraj. Potrzebujemy uwolnienia potencjału, który w nas drzemie. Ale po tym, co doświadczyłem podczas Burz Mózgów, jestem dobrej myśli.P.S. Nie mógłbym zakończyć bez podziękowania wam. Z pomocą Burzy Mózgów, staram się dać wam nową jakość w polityce. Ale wy daliście mi bardzo dużo już teraz. Energia i wsparcie, którą czułem na całej trasie dawały nieskończony ładunek wiary, energii i chęci, by walczyć o naszą przyszłość każdego dnia. Dziękuję!